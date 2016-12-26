В Санкт-Петербурге (Россия) проходит заседание ОДКБ

«Мы договаривались о том, что проведем неформальный обмен мнениями по ситуации в сфере безопасности наших стран», - заявил сегодня на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) президент России Владимир Путин.

«Поговорим о том, что в мире происходит накануне Нового года. Диалог по вопросам, которые представляют для нас значительный интерес, продолжается у нас постоянно, но от этого проблем меньше не становится. Во всяком случае, это дает нам возможность быть в курсе происходящих событий и вовремя реагировать на угрозы, которые возникают вокруг наших стран», - сказал глава РФ.

«Мы знаем, как складываются непросто отношения во многих регионах мира. Количество горячих точек не уменьшается, а застарелые конфликты, к сожалению, не преодолеваются в том объеме, в котором бы хотелось. Например, проблемы Афганистана, Ближнего Востока, Сирии. Все это, безусловно, нас беспокоит», - добавил Владимир Путин.

Заседание проходит в узком составе.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Президент Беларуси Александр Лукашенко не прилетел в Санкт-Петербург.