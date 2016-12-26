В Сокулуке обнаружена девушка, страдающая амнезией

В Сокулукском районе обнаружена девушка, которая кроме своего имени ничего не помнит, сообщает ГУВД Чуйской области.

По их данным, девушку азиатской внешности в возрасте 20-25 лет нашли 22 декабря возле речки Сокулук. Стопа левой ноги у нее обморожена. Неизвестную доставили в районную территориальную больницу и госпитализировали в отделение травматологии. При опросе она назвалась Айгерим, но больше ничего о себе рассказать не смогла.

Просьба всем, кто владеет какой-либо информацией о ней, сообщить по телефонам дежурной части ГУВД Чуйской области 0312 43-01-27 и дежурной части ОВД Сокулукского района 0312 60-75-67.