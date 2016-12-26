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Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении депутата Аиды Саляновой

26/12/16 16:36, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-генерального прокурора Аиды Саляновой по статьям «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

 

Расследование поручено следственному управлению ГП КР. Дело возбуждено после рассмотрения поступивших из Госкомитета национальной безопасности выделенных в отдельное производство материалов в отношении депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой по факту злоупотребления служебным положением в бытность ее исполняющей обязанности министра юстиции при возобновлении действия адвокатской лицензии находившегося на тот момент в розыске за совершенные преступления Алексея Елисеева.

 

В Интернет попала запись разговора Аиды Саляновой с Жылдыз Мамбеталиевой о лицензии Алексея Елисеева

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Напомним, в приказе Министерства юстиции от 28 июня 2010 года о возобновлении лицензии Елисееву стоит подпись и.о. министра Аиды Саляновой.

 

URL: http://_/obschestvo/42376/

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