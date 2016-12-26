Первый вице-премьер-министр Кыргызстана потребовал не затягивать с модернизацией КПП

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Первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев ознакомился с ходом реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Токмок-автодорожный» и «Кен-Булун-автодорожный» на кыргызско-казахской границе. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.
Отмечается, что сметная стоимость пункта в селе Кен-Булун составляет 29 миллионов 998,8 тысячи сомов. На данный момент на объекте возведено каркасное сооружение, полностью завершено строительство блока «А» и ведется установка ограды на блоке «Б». Помимо этого возведены стены отопительного помещения.
На пропускном пункте в Токмаке, сметная стоимость которого составляет 29 миллионов 622 тысячи сомов, ведутся работы по разработке котлована и строительству каркаса. На блоках «А» и «Б» возводятся металлические конструкции.
Мухамметкалый Абулгазиев поручил директору Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бактыбеку Абдиеву завершить все в ранее установленные сроки.
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