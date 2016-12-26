В парламенте объяснили, почему мужчина разбил стекло в общественной приемной

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В некоторых СМИ сегодня была опубликована информация о том, что мужчина разбил стекло в общественной приемной из-за того, что не попал на прием к спикеру.
В ЖК уточняют, что 27-летний Акылбек Жолдошев, о котором идет речь, в общественную приемную Жогорку Кенеша не приходил, никаких писем либо заявлений не оставлял и с просьбой о приеме не обращался.
По версии пресс-службы аппарата ЖК, он напрямую зашел в бюро пропусков, где ему напомнили о необходимости пройти определенные процедуры. В ответ вышеупомянутый гражданин разбил окно.
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