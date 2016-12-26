Ремонт Токтогульской ГЭС идет по плану

Специалисты устраняют неполадку на Токтогульской ГЭС, работы идут круглосуточно. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев.

По его словам, работа организована по графику. Специалисты из России подтвердили место повреждения. Кабель уже поставили. В течение 2-3 дней пройдут железобетонные работы, дегазация и пуск – по 2 дня.

«Как мы сообщали ранее, выходим на утвержденную дату: 10-15 января второй агрегат станции планируем запустить», - сказал Айбек Калиев.

Повреждение произошло на кабельной линии 500 кВ, фаза С, ниже муфты на 15 метров . Заменить планируется 28 метров кабеля. Он имеется в резерве. Весной начнется полная замена кабельной линии.

Напомним, авария произошла в ночь на 16 декабря. Повреждена кабельная линия, которая выходила из строя 23 декабря 2015-го. В настоящее время второй гидроагрегат остановлен.