Ремонт Токтогульской ГЭС идет по плану

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Специалисты устраняют неполадку на Токтогульской ГЭС, работы идут круглосуточно. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев.
По его словам, работа организована по графику. Специалисты из России подтвердили место повреждения. Кабель уже поставили. В течение 2-3 дней пройдут железобетонные работы, дегазация и пуск – по 2 дня.
«Как мы сообщали ранее, выходим на утвержденную дату: 10-15 января второй агрегат станции планируем запустить», - сказал Айбек Калиев.
Напомним, авария произошла в ночь на 16 декабря. Повреждена кабельная линия, которая выходила из строя 23 декабря 2015-го. В настоящее время второй гидроагрегат остановлен.
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