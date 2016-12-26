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Посольство Кыргызстана в России просит наших граждан избегать многолюдных мест

26/12/16 15:30, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Дипмиссия КР в РФ разослала обращение к соотечественникам, проживающим в России.

 

В сообщении говорится, что руководство посольства просит своих сограждан соблюдать все меры предосторожности и безопасности, быть бдительными, избегать мест массового скопления людей и без необходимости не покидать места проживания.

 

Все эти меры приняты в связи с трагедией в ФРГ, где 20 декабря в центре Берлина на рождественской ярмарке грузовик врезался в толпу людей, в результате чего не менее 12 человек погибли, более 50 человек получили ранения разной тяжести. А также из-за последних террористических событий в Турции, когда погиб посол РФ Андрей Карлов.

 

 

URL: http://_/obschestvo/42362/

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