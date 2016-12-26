Посольство Кыргызстана в России просит наших граждан избегать многолюдных мест

Дипмиссия КР в РФ разослала обращение к соотечественникам, проживающим в России.

В сообщении говорится, что руководство посольства просит своих сограждан соблюдать все меры предосторожности и безопасности, быть бдительными, избегать мест массового скопления людей и без необходимости не покидать места проживания.

Все эти меры приняты в связи с трагедией в ФРГ, где 20 декабря в центре Берлина на рождественской ярмарке грузовик врезался в толпу людей, в результате чего не менее 12 человек погибли, более 50 человек получили ранения разной тяжести. А также из-за последних террористических событий в Турции, когда погиб посол РФ Андрей Карлов.