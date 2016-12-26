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У Азимбека Бекназарова отказали тормоза

26/12/16 15:03, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

У автомобиля экс-генерального прокурора отказали тормоза. Об этом сообщает его помощник Самсалы Четинбаев.

 

По его словам, авто оппозиционера врезалось в припаркованную на обочине дороги машину. Состояние здоровья Бекназарова удовлетворительное. Никто в ДТП не пострадал.

 

По официальным данным, в республике все еще высокие показатели аварийности на дорогах. Депутаты рассматривают поправки в законы, ужесточающие наказание за нарушения правил дорожного движения.

 

По информации УПМ МВД, в республике с 2003 по 2013 год в результате ДТП погибли 11 тысяч 60 человек, более 65 тысяч получили различные травмы.

URL: http://_/obschestvo/42359/

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