Сегодня в рубрике «Официально»

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26/12/16 15:46, Бишкек – ИА «24.kg»

Окмотпресс: Подписано распоряжение об объявлении Эльдару Абакирову выговора за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей.

 

Сообщает пресс-служба президента КР: Подписаны указы о назначении и направлении судей местных судов.

URL: http://_/obschestvo/42357/

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