В спецучреждении в Москве содержится 91 кыргызстанец

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Представители Посольства КР в России и руководство кыргызской диаспоры в Москве навестили своих соотечественников, содержащихся в спецучреждении для иностранных граждан. Об этом сообщает дипломатическое представительство Кыргызстана в России.
Срок такого нахождения в спецзоне составляет до трех месяцев. Кыргызстанцев покормили горячим обедом. Отметим, что из 91 заключенного 10 выдали себя за другого человека.
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