В спецучреждении в Москве содержится 91 кыргызстанец

Представители Посольства КР в России и руководство кыргызской диаспоры в Москве навестили своих соотечественников, содержащихся в спецучреждении для иностранных граждан. Об этом сообщает дипломатическое представительство Кыргызстана в России.

Срок такого нахождения в спецзоне составляет до трех месяцев. Кыргызстанцев покормили горячим обедом. Отметим, что из 91 заключенного 10 выдали себя за другого человека.