Жалобы на платный вход на школьные елки поступают со всего Кыргызстана

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Родители недовольны, что вынуждены платить за школьные утренники. Об этом они рассказали ИА «24.kg».
В школе №54 Бишкека родители платили за ученика по 120 сомов. Столько же берут за организацию праздника для детей в школах Новопокровки. В 47-й столичной школе собирают по 100 сомов. Аналогичная цена в большинстве школ Чуйской области.
Вход на школьную елку для учеников Таласа стоит 100 сомов, в Ивановке – 50 сомов.
Помимо этого родители собрали деньги на покупку подарков детям. В среднем сладости обошлись в 350 сомов.
Ранее ИА «24.kg» сообщало, что утренники во всех школах Токмака стали платными. Министерство образования издало приказ о запрете сбора денег для организации новогодних мероприятий. Директора и учителя ознакомлены с ним.
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