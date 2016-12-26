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Город Ош скорбит по погибшим в авиакатастрофе в Сочи

26/12/16 13:38, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Жители Оша скорбят по погибшим в авиакатастрофе в Сочи (Россия). Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

 

По ее данным, жители южной столицы сегодня возложили венки к зданию Генерального консульства Российской Федерации в Оше в память о погибших.

 

Как сообщается, представители мэрии города, профессорско-преподавательский состав филиала Российского государственного университета в Оше, журналисты, неравнодушные граждане приняли участие в митинге-реквиеме. Каждый желающий смог оставить слова соболезнования в журнале для записей.

 

Напомним, 25 декабря 2016 утром на Черном море разбился самолет Ту-154, принадлежащий Министерству обороны РФ, на борту которого находились 8 членов экипажа и 84 пассажира.

 

Все 92 человека - члены экипажа, военнослужащие, журналисты российских СМИ и артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова - погибли, сообщают СМИ. Самолет летел в город Латакия (Сирия), чтобы поздравить дислоцированных там военных с Новым годом.

 

URL: http://_/obschestvo/42346/

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