Город Ош скорбит по погибшим в авиакатастрофе в Сочи

Жители Оша скорбят по погибшим в авиакатастрофе в Сочи (Россия). Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, жители южной столицы сегодня возложили венки к зданию Генерального консульства Российской Федерации в Оше в память о погибших.

Как сообщается, представители мэрии города, профессорско-преподавательский состав филиала Российского государственного университета в Оше, журналисты, неравнодушные граждане приняли участие в митинге-реквиеме. Каждый желающий смог оставить слова соболезнования в журнале для записей.

Напомним, 25 декабря 2016 утром на Черном море разбился самолет Ту-154, принадлежащий Министерству обороны РФ, на борту которого находились 8 членов экипажа и 84 пассажира.

Все 92 человека - члены экипажа, военнослужащие, журналисты российских СМИ и артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова - погибли, сообщают СМИ. Самолет летел в город Латакия (Сирия), чтобы поздравить дислоцированных там военных с Новым годом.