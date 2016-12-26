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Суд по делу журналиста Дайырбека Орунбекова возобновится 13 января

26/12/16 12:46, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Адвокаты ответчика ходатайствовали о досрочном прекращении уголовного дела в связи с амнистией. Решение по этому заявлению суд примет на следующем заседании 13 января.

 

Октябрьский районный суд также не вынес решение об избрании меры пресечения в отношении журналиста.

 

Отметим, Дайырбек Орунбеков должен выплатить два миллиона сомов в качестве возмещения ущерба по иску Генеральной прокуратуры о защите чести и достоинства президента Алмазбека Атамбаева и дать опровержение в СМИ.

URL: http://_/obschestvo/42341/

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