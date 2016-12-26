Шри-Ланка побила рекорд по высоте искусственной рождественской ели

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В столице Шри-Ланки Коломбо установили искусственную рождественскую ель, которая побила мировой рекорд по высоте. Об этом сообщила французская радиостанция France Info.
По завершении установки ель достигла высоты
Ель в Коломбо украсят 600 тысяч разноцветных огней. Под ней будет стоять шестиметровый Санта-Клаус на 12-метровых санях. Организаторы проекта пригласили оценить ель представителей Книги рекордов Гиннеса.
«Мы хотели создать дерево высотой в
Стоимость рождественской ели оценивается в $200 тыс. Ее установка вызвала протест католической церкви, этим отчасти обусловлены задержки в процессе ее возведения, отмечает France Info.
Чтобы строительство ели благословил архиепископ Шри-Ланки, потребовалось вмешательство премьер-министра страны. Духовенство настаивало, что средства лучше направить благотворительным организациям.
Фото: Reuters
URL: http://_/obschestvo/42338/