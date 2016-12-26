ТИК Бишкека готова вручить мандаты новоизбранным членам БГК

Мандаты избранным депутатам Бишкекского городского кенеша будут выданы до конца этой недели. Об этом сообщил глава столичной территориальной избирательной комиссии Кайрат Маматов.

По его словам, накануне были утверждены итоговые протоколы. Сегодня Центризбирком их рассмотрит и заверит. На их основании избранным депутатам вручат мандаты.

Ранее ЦИК утвердил итоги выборов депутатов в 237 айыльных и 15 городских кенешей. По остальным 152 айыл окмоту и 7 городам итоги будут утверждены сегодня.

По итогам состоявшихся 11 декабря выборов депутатов в Бишкекский горкенеш 7-процентный барьер преодолели партии СДПК, «Республика - Ата Журт», «Онугуу-Прогресс», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан».

СДПК:

1. Кененбаев Алмаз Муканович

2. Васильев Лев Алексеевич

3. Бердникова Евгения Александровна

4. Шукуров Эмиль Жапарович

5. Усубалиев Эрмек Сыргакович

6. Тынымсейитова Нуржан Мырзагуловна

7. Уланов Алмазбек Уланович

8. Докенов Эрнис Шарапидинович

9. Лисниченко Валентина Михайловна

10. Салымбеков Жумабек Мамытбаевич

11. Иманалиев Даниярбек Бейшенбекович

12. Имангазиева Адиса Асановна

13. Абиров Жаныбек Болотбекович

«Республика — Ата-Журт»:

1. Музуралиев Канатбек Байсарыевич

2. Молдобаева Гульнара Аскарбековна

3. Горбунов Анатолий Анатольевич

4. Абдиев Бактыбек Кемелович

5. Калыков Мийзамидин Абдырахманович

6. Эргешов Байсалбек Базарбекович

7. Коргонбай уулу Жусупбек

8. Кадралиев Асылбек Мэлсович

9. Досалиев Эльмир Акуналыевич

10. Бактыбеков Алымбек Бактыбекович

11. Токобеков Темирлан Алиярбекович

12. Шананов Алмаз Абылкасымович

«Онугуу-Прогресс»:

1. Исмаилов Сайдахмат Аблезович

2. Сариев Таалайбек Жолдошбаевич

3. Куламбаева Асель Мундузбаевна

4. Сыдыков Эмил Мурзабекович

5. Сариев Аликбай Токталиевич

6. Жолдошбаева Наргиза Камчыбековна

7. Аматов Рысбай Аматович

8. Акылбеков Асылбек Акылбекович

«Мекеним Кыргызстан»:

1. Алымов Жанарбек Жапарович

2. Тюбеев Тимур Нурланович

3. Жолдошов Омурбек Шарабидинович

4. Насипов Алымбек Абдыманапович

5. Абдраев Базарбек Кошоевич

6. Расул кызы Миргул

7. Абдыкадыров Улан Эмилбекович

«Кыргызстан»:

1. Сагынов Таалайбек Джолдошбекович

2. Конгантиев Куванычбек Камбаралыевич

3. Кулматова Наталья Анатольевна

4. Жунушев Жолдошбек Маликович

5. Адылбеков Увазарбек Есенаманович.