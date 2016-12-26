В Совете обороны отчитали руководство Министерства труда и социального развития

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На заседании рабочей группы Совета обороны рассмотрели исполнение плана антикоррупционных мероприятий в Министерстве труда и социального развития. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
На заседании члены группы обратили внимание на недостаточную работу по двум зонам коррупционных рисков – контактам с безработными гражданами и выплатам денежных пособий и компенсаций.
Генеральная прокуратура внесла на имя министра представление об устранении нарушений и предложение рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности должностных лиц в связи с непринятием мер по исполнению антикоррупционного плана.
В целом работу министерства по демонтажу коррупционных рисков признали удовлетворительной.
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