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В Совете обороны отчитали руководство Министерства труда и социального развития

26/12/16 10:52, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

На заседании рабочей группы Совета обороны рассмотрели исполнение плана антикоррупционных мероприятий в Министерстве труда и социального развития. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

 

На заседании члены группы обратили внимание на недостаточную работу по двум зонам коррупционных рисков – контактам с безработными гражданами и выплатам денежных пособий и компенсаций.

 

Генеральная прокуратура внесла на имя министра представление об устранении нарушений и предложение рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности должностных лиц в связи с непринятием мер по исполнению антикоррупционного плана.

 

В целом работу министерства по демонтажу коррупционных рисков признали удовлетворительной. 

URL: http://_/obschestvo/42332/

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