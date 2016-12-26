В Оше жители района «Ак-Жапалык» требуют, чтобы прекратили продавать их землю

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В Оше жители из «Ак-Жапалыка» (административная единица южной столицы. – Прим. ИА «24.kg») утверждают, что их наделы продают по $3 тысячи за сотку неизвестные люди без их ведома.
По утверждению жителей, наделами они владеют более 20 лет. Всего на 500 семей приходится
По их данным, сегодня люди встречались с представителями мэрии и журналистами, требовали остановить продажу участков.
«Но это не митинг. Скорее, собрание», - уточнили в муниципалитете.
URL: http://_/obschestvo/42330/