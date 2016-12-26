В Бишкеке прошел траурный митинг памяти генерал-лейтенанта милиции Болотбека Ногойбаева

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В Бишкеке в мемориале славы МВД прошел траурный митинг по случаю смерти генерал-лейтенанта милиции в отставке Болотбека Ногойбаева.
Болотбек Ногойбаев в 2005-2007 годах возглавлял Агентство по контролю наркотиков, в 2007-2008 годах был министром внутренних дел КР, прошел все ступени милицейской службы.
Напомним, экс-министр внутренних дел умер 24 декабря в 61 год от болезни. Его похоронят в столице на Ала-Арчинском кладбище.
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