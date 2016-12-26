МЧС КР: На дорогах республики сохраняется лавиноопасность

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В связи с неустойчивой погодой с 25 до 27 декабря на республиканских дорогах сохраняется угроза схода лавин. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.
По ее данным, опасными остаются ранее обозначенные участки дорог.
Чрезвыйчайное ведомство просит водителей держать дистанцию между автомобилями в
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