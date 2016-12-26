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МЧС КР: На дорогах республики сохраняется лавиноопасность

26/12/16 06:41, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В связи с неустойчивой погодой с 25 до 27 декабря на республиканских дорогах сохраняется угроза схода лавин. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

 

По ее данным, опасными остаются ранее обозначенные участки дорог.

 

Чрезвыйчайное ведомство просит водителей держать дистанцию между автомобилями в 500 метров.

 

URL: http://_/obschestvo/42314/

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