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В Кара-Куле определились сильнейшие молодые боксеры Кыргызстана

26/12/16 06:12, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

В городе Кара-Куле накануне завершилось первенство Кыргызстана среди молодежи (1999 и 2000 годов рождения) по боксу. Об этом ИА «24.kg» сообщила главный секретарь соревнований Айнура Сыдыкова.

 

По ее словам, состязания посвящены Году истории и культуры и 25-летию СНГ, а также памяти Зосима Серого, Бексултана Хуриева и Мамасалы Сабирова. Участвовали сто боксеров из всех регионов КР.

 

В весовой категории 49 килограммов победил Рустам Муратов, 52 кг – Байдалы Эркинов, 56 кг – Ырысбек уулу Рустам.

 

В весе 60 кг первенствовал Эгемберди уулу Адилет, 64 кг – Омурбек уулу Данияр, 69 кг – Эржан Ырыскулов. В категории 75 кг лучшим стал Жумабек уулу Дастан, 81 кг – Алишер Чаткалбеков, 91 кг – Сыймык Сыдыбакасов, свыше 91 кг – Ахмад Усупов.

 

Лучшим боксером турнира признали Рустама Муратова, за волю к победе наградили Дмитрия Пучнина.

 

URL: http://_/obschestvo/42309/

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