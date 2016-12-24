Алмазбек Атамбаев поздравил команду «Азия MIX» с победой в Высшей лиге КВН

Президент КР Алмазбек Атамбаев поздравил команду «Азия MIX» с блестящей победой в финале Высшей лиги Клуба Веселых и Находчивых. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

«Это большая радость для всех нас. Я бы сказал, новогодний подарок всему Кыргызстану! Все мы наблюдали, как ребята долго шли к этому, усердно готовились, шаг за шагом завоевывали сердца зрителей», - говорится в тексте поздравления.

Президент отметил, что искрометный и тонкий юмор, великолепный артистический талант участников команды «Азия Mix», их находчивость еще раз показали, что традиции КВН в республике продолжают крепнуть, а популярность игры растет с каждым днем.

«Благодарю всех участников команды за продвижение Кыргызстана на международных турнирах! Успешные выступления команды «Азия Mix» являются предметом гордости для большинства кыргызстанцев», - цитирует слова поздравления пресс-служба президента республики.