Новый год с восточным колоритом

Некоторые кыргызстанцы могут позволить себе новогодние каникулы за рубежом. Путешествие всегда сулит новые знакомства, яркие впечатления и свежие эмоции. ИА «24.kg» расскажет, как не испортить отдых и не попасть на удочку аферистов.

Берег турецкий

Именно он привлекает большинство наших соотечественников из-за относительной дешевизны туров, авиабилетов, экскурсий. К тому же турецкие курорты ближе всего к Кыргызстану, а отсутствие визы делает их еще более востребованными, так как при желании можно найти дешевые билеты и слетать, к примеру, в Стамбул на выходные. Покупать для этого отдельный тур не требуется: забронировать гостиницу и добраться из аэропорта можно самостоятельно. Но это вариант на пару дней.

Если вас интересует встреча Нового года в заморской стране, лучше обратиться в туристическое агентство, которое подберет вам отель, развлечения и шоу-программу. И Турция, надо признать, в этом отношении не лучший вариант. Туристический сезон там длится с мая по октябрь. Учитывая напряженную обстановку в стране и участившиеся террористические атаки, спрос на путевки туда упал.

Экзотика и только

Большим спросом у кыргызстанцев, по мнению туроператоров, пользуется Таиланд. Уехать туда для встречи Нового года стремятся многие. Там понравится и шумным молодежным компаниям, и семьям с детьми, и парам в возрасте.

Десять дней отдыха в комфортабельном трехзвездочном отеле в Пхукете обойдутся в $1,4 тысячи, а в пятизвездочном – $3 тысячи.

Отдых в Паттайе гораздо дешевле. Тур с проживанием в трехзвездочном отеле стоит в среднем $900, а в пятизвездочном – $1,5 тысячи.

Отечественные туристические агентства в основном предлагают туры других операторов. Вылеты зачастую осуществляются из Алматы.

Для посещения Таиланда придется получать визу. Консульский сбор отменен, заплатить придется только за оформление документов. При покупке тура агентство поможет получить визу и возьмет за это $20. Если вы хотите получить только визу, а тур покупать не намерены, ее стоимость составит $40.

Что касается правил въезда, то никаких прививок делать не придется. Это относится почти ко всей Юго-Восточной Азии. В Интернете можно найти страшилки про гепатит A и B, японский энцефалит, малярию, лихорадку, но фактически это не более чем миф.

Запах сандала

Самое дешевое предложение, которое удалось найти, это поездка на Гоа за $450 на человека в неделю. Однако к новогодним праздникам цена, естественно, вырастет. Учтите, это самый бюджетный вариант.

Проживание в четырехзвездочном отеле обойдется в $550-800 на человека за неделю. Виза также понадобится, а стоит она $50. Новогодние каникулы на Гоа на двоих обойдутся почти в $1,7 тысячи (авиаперелет из Алматы в обе стороны, встреча и проводы в аэропорту, проживание в отеле, завтраки).

Лучшим сезоном в Гоа считается период с конца октября до начала марта. С февраля по май температура воздуха держится на отметке 35 градусов.

Некоторые туристические сайты предупреждают, что из Индии запрещено вывозить национальную валюту.

Для спокойного, неторопливого отдыха отлично подойдет Шри-Ланка (Цейлон). Большинство достопримечательностей природные.

Виза оформляется по прилету. Получив ее, туристы могут находиться в стране не более 30 дней. Ее стоимость составляет $35. Оплата производится только в долларах.

Турагентства предлагают одновременно посетить и Мальдивы. Недельные новогодние каникулы на двоих в четырехзвездочном отеле обойдутся в $3,78 тысячи.

Шейхи и пустыни

Безусловным лидером среди туристов являются Объединенные Арабские Эмираты. Кыргызстанцы в основном отдыхают в Дубае. Планируют встретить 2017 год в ОАЭ около трех тысяч граждан КР. Соотечественники предпочитают праздновать в русских ресторанах, так как там наиболее интересная развлекательная программа.

ОАЭ – мусульманская страна. Распитие алкогольных напитков в общественных местах здесь наказывается штрафом и тюремным заключением. Но купить алкоголь сложно. Он доступен в ресторанах и барах при отелях. В городских заведениях спиртные напитки не продаются. В Эмирате Шарджа действует сухой закон.

Цены на отдых в Дубае начинаются от $500 (без трансферта, экскурсий, праздничного ужина). Средняя же цена на новогодние праздники составляет $1-1,5 тысячи. Максимум может достичь и $10 тысяч на человека. При посещении ОАЭ необходимо оформить визу, которая стоит $80.

На празднование Нового года все туристы устремляются к башне Бурдж-Халифа, где собирается до 2 миллионов людей одновременно.

На заметку

Практически во всех странах принято оставлять чаевые. Обычно добавляют 10 процентов к основному счету.

В первые дни отдыха воздержитесь от местной кухни. Организм должен привыкнуть к новым гастрономическим нагрузкам.

Не пейте воду из крана! Покупайте только бутилированную воду и сок.

Международные переговоры дешевле из телефона-автомата в холле отеля, нежели в номере.

От приставучих торговцев можно отвязаться, закричав: «Полиция!»

Находясь за границей, необходимо проявлять бдительность, осмотрительность и корректировать свое поведение в соответствии с окружающей обстановкой. Оказавшись в сложной ситуации, обратитесь в посольство или консульство Кыргызстана. Вы все это учли? Тогда отличного отдыха!