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Движение на автодороге Бишкек - Ош полностью восстановлено

24/12/16 08:09, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Введенные накануне ограничения на движение транспорта по автодороге Бишкек - Ош полностью сняты. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций КР.

 

Сегодня с 10.00 на посту «Сосновка» снято ограничение для проезда большегрузных машин. Грузовики пускают группами из 3-4 автомобилей с интервалом 500 метров. Сейчас на посту ожидают проезда около 30 автомобилей.

 

На посту «Арал» также сняты ограничения для большегрузных машин. Скопления грузовых и легковых автомобилей нет.

 

Накануне из-за обильного снегопада на автодороге Бишкек - Ош сошло пять лавин. Проезд по трассе был закрыт. В итоге только на посту «Сосновка» скопилось более 200 машин. Легковушки на постах «Арал» и «Сосновка» стали пропускать после часа ночи.

URL: http://_/obschestvo/42286/

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