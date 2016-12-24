США распространили действие «закона Магнитского» на все страны мира

Президент США Барак Обама подписал закон, позволяющий вводить санкции в отношении граждан других стран, замешанных, по мнению Вашингтона, в коррупции или нарушении прав человека. Об этом сообщило российское агентство «ТАСС».

По его данным, Конгресс США придал глобальный статус «закону Магнитского». Речь идет о придании глобального характера «Акту о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского», который принял Конгресс США и подписал Обама в декабре 2012 года. Тот закон предусматривал применение односторонних санкций в отношении должностных лиц России, виновных, с точки зрения правительства США, в нарушении прав человека на родине. Теперь санкции могут распространяться и на другие страны.

«В начале 2015 года сенатор Бен Кардин внес на рассмотрение конгресса законопроект, призванный наделить главу администрации США полномочиями, позволяющими включать в черные списки граждан и других стран. Лица, попавшие под действие этих ограничений, не смогут получить американскую въездную визу, любая их собственность на территории США и счета в банках (при наличии таковых) замораживаются. Норма будет действовать в течение шести лет. Однако введенные за этот период ограничения имеют бессрочный характер и могут быть отменены лишь решением хозяина Белого дома», - говорится в сообщении.

Напомним, что полномочия Барака Обамы истекают 20 января. В Белом доме демократа Обаму меняет республиканец Дональд Трамп.