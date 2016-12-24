Опасные игрушки. На свой страх и риск

Рынки страны завалены детскими игрушками. К Новому году, наверное, каждый родитель что-нибудь да выберет своему ребенку.

По словам врача по общей гигиене отдела Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Марии Кушубаковой, в Кыргызстан импортируют игрушки около сорока стран.

«Собственного производства - даже маленьких фабрик - нет. Только один частный предприниматель изготавливает по заказу деревянные игровые площадки, домики. Но дерево - это натуральный продукт», - говорит она.

Опасно для жизни

«По данным Таможенной службы, в 2012 году почти 80 процентов ввезенной продукции приходилось на долю Китая. Активным исследованием импортируемых из Китая детских игрушек мы занялись с 2004 года, когда появилась информация об их токсичности и содержании фенола, стирола, этилового спирта, формальдегида и других вредных веществ. Отклонения наблюдались в основном по резиновым изделиям», - рассказала ИА «24.kg» врач.

«В чем опасность китайских игрушек из ПВХ? При изготовлении производитель использует различные красители, химические вещества, которые делают изделия эластичными, мягкими.

Как правило, все мягкие резиновые игрушки предназначены для детей до трех лет. А поскольку маленькие дети познают мир через рот, именно при контакте со слюной выделяются токсичные элементы. Вредные вещества выделяются в малом количестве. Но если ребенок целый день играет с этой игрушкой, то постепенно эти вещества накапливаются в каком-нибудь органе – легких, печени, почках и так далее.

Клиническая картина проявляется не сразу – через год-два. Может, и через пять лет. Но в этом случае процесс становится необратимым. Это могут быть раковые заболевания, различные дерматиты или аллергические реакции. Могут мутировать внутренние органы.

И никогда родители не будут связывать причины этого заболевания с какой-то невинной маленькой игрушкой», - предупреждает о возможной опасности Мария Кушубакова.

По ее словам, пластизолевые утята, кошечки и мышки очень дешевые, стоят «какие-то 25-30 сомов, поэтому их все и покупают». Ведь люди у нас в основном небогатые.

«В России в свое время была аналогичная ситуация. Но сегодня их потребитель практически отказался от китайского продукта: есть свои производители, а также соседние - белорусские. Люди понимают, что лучше купить товар подороже, чтобы он прослужил дольше.

Мы же непосредственно граничим с Китаем, и поток таких игрушек у нас большой», - констатирует доктор.

Одни против потока

«К сожалению, многие не придают этой проблеме большого значения, хотя мы неоднократно писали в вышестоящие инстанции, доводили информацию, собирали рабочую группу с предпринимателями, министерствами. Но пока поддержки не видим», - посетовала Мария Кушубакова.

«Может, когда в следующем, 2017 году полноценно войдет в силу технический регламент ЕАЭС, будет более жесткий контроль и получим какой-то результат.

Пока же мы своими силами пытаемся в плановом порядке отбирать игрушки для проведения исследований. По мере возможности - наказывать, снимать товар с реализации. Но наши действия мизерные по сравнению с потоком продукции из Китая», - говорит она.

Продавцам есть что скрывать?

«Если раньше мы в плановом порядке отбирали образцы для исследований, то сейчас по закону, прежде чем проверить кого-то из предпринимателей, получаем разрешение, уведомляем его и только потом идем проверять.

Сейчас не каждый предприниматель позволит взять игрушку на проверку. Уговаривая или, может, даже ругая их, специалисты пытаются делать свою работу. Иногда даже до драк доходит», - добавляет сотрудник Госсанэпиднадзора.

«За 2016 год через нашу лабораторию прошло более 25 тонн игрушек. Но это только три ОсОО и 4-5 частных предпринимателей. А вы считали, сколько у нас реализаторов? Тысячи! Хотя, может быть, они проходят через лабораторию Кыргызстандарта.

Мы предполагаем, что опасные игрушки могут попадать в КР в основном контрабандным путем. Иначе как такие резиновые изделия могут оказаться на нашем рынке? Ведь таможня проверяет документы», - размышляет она.

Елки-палки

Перед Новым годом кыргызстанцам чуть ли не на каждом шагу предлагают искусственные елки, мишуру, игрушки - легкие, красивые, небьющиеся и, что немаловажно, недорогие.

Насколько они безопасны, в Департаменте профилактики заболеваний сказать не могут.

«Елочные игрушки, мишура не входят в перечень технического регламента о безопасности игрушек. Мы их не проверяем, - подчеркивает Мария Кушубакова. - В принципе, шары висят на елке, и ребенок в рот их брать не будет. Иногда действительно бывает запах пластмассы. Но через определенное время он выветривается и исчезает».

«Даже если мы их не проверяем, это не означает, что этот товар везут в нашу страну без документов», - успокаивает она.

Сайт «Наши дети» рассказал о том, что на самом деле стоит за производством китайских новогодних игрушек:

«Некоторым рабочим 15 лет, и их работа стоит копейки. Для них новогодние праздники - это и не праздники вовсе, а тяжелая изнурительная работа.

19-летний Веи работает на одной из фабрик Китая, покрывая игрушечных снеговиков красной краской. Рабочим приходится постоянно менять маски, чтобы уберечь свои легкие от паров краски.

15-летняя Чжао Йиминь нанизывает новогодний дождик и собирает его в пучки. Чжао не получает зарплату на руки: в таком возрасте она ей еще не положена, и заработанные девочкой деньги автоматически добавляются к зарплате ее матери, которая также работает на этом заводе. Они вместе переехали из провинции, где высокий уровень безработицы. В период работы Чжао выкраивает время на школьные учебники».

Рабочий фабрики покрывает елки искусственным снегом.

Не рискуйте здоровьем!

На что нужно обратить внимание при покупке игрушек? Мария Кушубакова перечисляет основные моменты:

В первую очередь - на маркировку, где указаны дата изготовления, срок использования, из какого материала сделано изделие, инструкция по применению. Все это должно быть написано на государственном и официальном языках. Вплоть до того, для какого возраста предназначена игрушка.

Второе – органолептические показатели. Любая игрушка должна быть упакована. Если вы в чем-то сомневаетесь, нужно распаковать изделие, понюхать, потрогать. Не должно быть резкого запаха. При соприкосновении с водой продукт не должен становиться липким, выделять краску.

И самое главное: на изделие должен быть документ, подтверждающий его безопасность. Любой уважающий себя фирменный магазин или поставщик обеспечивает сертификат соответствия.

Если этих документов нет и нет маркировки, конечно, лучше не покупать такое изделие. Зачем рисковать своим здоровьем? Когда не будет спроса на дешевые и сомнительного качества игрушки, тогда и предложений на рынке станет в разы меньше.