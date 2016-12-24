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Новый год. В МВД не забыли о детях погибших товарищей
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Новый год. В МВД не забыли о детях погибших товарищей

24/12/16 07:34, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

В преддверии Нового года для детей сотрудников милиции, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также для детей из многодетных и малообеспеченных семей военнослужащих организовали праздник. Об том сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел КР.

 

«Детвору ждала большая развлекательная программа, сказочные персонажи и множество песен. Малыши играли, читали стихи, пели, танцевали. Никто не остался без внимания», - сообщили организаторы праздника.

 

 

«Мы гордимся сотрудниками милиции - вашими отцами, которые защищали покой наших граждан, спасали жизни людей. Поддерживать теплые отношения с членами семей сотрудников считаем не только своим долгом, но и человеческой обязанностью. Мы всегда готовы прийти к вам на помощь!» - сказал первый заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции Суйун Омурзаков.

 

 

Дед Мороз и Снегурочка угостили детей свежей выпечкой и каждому вручили подарок.

 

Елку для ребят организовали МВД и Федерация ММА и панкратиона КР.

 

URL: http://_/obschestvo/42283/

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