За сутки на автодороге Бишкек - Ош сошло пять лавин. Посты «Сосновка» и «Арал» закрыты

Накануне в 21.40 на 133-м километре дороги Бишкек - Ош сошла пятая за сутки лавина. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций КР.

Объем снежной массы уточняется. Пострадавших нет. Для расчистки дороги привлечена спецтехника. Дорога открыта для проезда в одну сторону в 22.05.

Также накануне на 247-м километре автодороги в Токтогульском районе Джалал-Абадской области вновь сошла снежная лавина объемом 2,4 тысячи кубометров.

В итоге в МЧС решили закрыть посты «Сосновка» и «Арал» до особого распоряжения в связи с расчисткой дорог от снега.

«МЧС КР просит водителей воздержаться от проезда по горным участкам в связи с угрозой схода снежных лавин», - предупреждают в Министерстве.

Между пятым и шестым километрами автодороги Суусамыр - Талас - Тараз развернуто два пункта обогрева и горячего питания. Они вмещают по 30 человек. Там есть запас ГСМ в пять тонн. Еще два пункта - каждый вместимостью 50 человек - развернуты на посту «Сосновка» Жайылского района Чуйской области. Таким образом, пункты обогрева есть по обеим сторонам перевала Тоо-Ашуу.

Фото Министерства чрезвычайных ситуаций КР