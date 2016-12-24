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Кайрат Примбердиев стал финалистом российского шоу «Голос»

24/12/16 06:16, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Кыргызстанский певец Кайрат Примбердиев стал первым финалистом пятого сезона российского шоу «Голос». За певца проголосовали и наставник, и зрители шоу.

 

Накануне вышел в эфир 17-й выпуск шоу «Голос-5». Его открыли участники команды Димы Билана. За шанс пройти в финал боролись Кайрат Примбердиев и Олег Кондраков.

 

Первым на сцену вышел Кайрат с песней And I Am Telling You. Перед полуфиналом шоу звездный наставник охарактеризовал этого вокалиста как человека, который умеет делать музыку красиво. Сам же исполнитель признался, что не верил в то, что сможет на этом проекте дойти до полуфинала. Он поблагодарил Диму Билана за свое «спасение» еще на этапах поединков. Сам наставник отметил, что ни грамма об этом не жалеет.

 

 

Вторым в вокальную битву полуфинала вступил Олег Кондраков с песней «Лети, Лиза». Подопечных Димы Билана в полуфинале пришел поддержать Николай Носков. Он вместе с Кайратом и Олегом выступил на сцене с песней «Паранойя».

 

 

Дима Билан разделил свои 100 процентов голосов следующим образом: 60 процентов отдал Кайрату Примбердиеву, а 40 - Олегу Кондракову. Зрители поддержали решение Билана и проголосовали за Кайрата. Таким образом, наш соотечественник стал первым финалистом шоу «Голос-5».

 

Вместе с певцом из Кыргызстана за победу в шоу будут бороться Сардор Милано из команды Полины Гагариной, Дарья Антонюк из команды Леонида Агутина и Александр Панайотов из команды Григория Лепса.

URL: http://_/obschestvo/42277/

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