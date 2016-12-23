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ГРС презентовала новые биометрические паспорта

23/12/16 15:53, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Государственная регистрационная служба показала образцы новых биометрических паспортов. Ее глава Тайырбек Сарпашев рассказал ИА «24.kg» об особенностях нового документа.

 

По его словам, в паспорте будет два чипа – контактный и бесконтактный, с которого можно считать информацию на расстоянии. Это будет удобно государственным органам. На чипе будет храниться информация об этнической принадлежности и месте жительства гражданина.

 

 

«В будущем благодаря биометрическому паспорту можно будет получать электронные услуги. Выдавать новые документы планируем с марта 2017 года. Но прежде нужно отработать финансовый механизм. В настоящее время его обсуждаем с донорами», - сказал Тайырбек Сарпашев.

 

Глава ГРС пока не смог ответить, изменится ли стоимость паспорта. Себестоимость службе известна, а вот конечная цена для граждан – нет.

URL: http://_/obschestvo/42267/

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