ГРС презентовала новые биометрические паспорта

Государственная регистрационная служба показала образцы новых биометрических паспортов. Ее глава Тайырбек Сарпашев рассказал ИА «24.kg» об особенностях нового документа.

По его словам, в паспорте будет два чипа – контактный и бесконтактный, с которого можно считать информацию на расстоянии. Это будет удобно государственным органам. На чипе будет храниться информация об этнической принадлежности и месте жительства гражданина.

«В будущем благодаря биометрическому паспорту можно будет получать электронные услуги. Выдавать новые документы планируем с марта 2017 года. Но прежде нужно отработать финансовый механизм. В настоящее время его обсуждаем с донорами», - сказал Тайырбек Сарпашев.

Глава ГРС пока не смог ответить, изменится ли стоимость паспорта. Себестоимость службе известна, а вот конечная цена для граждан – нет.