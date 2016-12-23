Экс-министр юстиции обвинила Аиду Салянову в трусости

Экс-министр юстиции Жылдыз Мамбеталиева ответила депутату фракции «Ата Мекен» Аиде Саляновой.

Ранее пользователь Айгерим Султан выложила в Интернет запись разговора между депутатом Жогорку Кенеша Аидой Саляновой и экс-министром юстиции Жылдыз Мамбеталиевой. Речь в ней идет о лицензии Алексея Елисеева.

Напомним, стало известно, что Министерство юстиции возобновило лицензию Алексея Елисеева после его бегства из страны.

Жылдыз Мамбеталиева пишет, что поражена коварством и лицемерием Аиды Саляновой, поэтому не может лгать и не видит смысла молчать. Она обвинила атамекеновку в том, что последняя, воспользовавшись статусом депутата и тем, что они бывшие коллеги, записала разговор на диктофон.

«Эта «шпионская» выходка не является нарушением закона, но очень хорошо характеризует ваши ценности и вас саму как личность. Вы действительно собственноручно подписали приказ о возобновлении действия адвокатской лицензии Алексея Елисеева», - написала Жылдыз Мамбеталиева.

Она призналась, что законных оснований для отказа в выдаче лицензии не было. Однако почему Аида Салянова так легко согласилась выдать лицензию и что ею двигало, экс-чиновница не знает.

«Но вы были министром, и это было вашим решением. И вам нести за него ответственность. В свое оправдание вы говорите так, будто вам принесли приказ, а вы подписали практически не глядя. Это не только трусливая, но и абсолютно некомпетентная позиция. Так может рассуждать обыватель или новичок, но точно не бывший министр юстиции и генеральный прокурор», - говорится в сообщении.

Бывшая чиновница обвинила депутата в интригах, размещении заказных статей и попытке взвалить ответственность на своих подчиненных.