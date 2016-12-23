Из зала суда, где рассматривается иск Дастана Бекешева, вывели гражданских активистов

Адиля Турдукулова и других гражданских активистов, которые пришли поддержать на процессе с депутатом парламента ответчика Мавляна Аскарбекова, судья выгнал из зала заседаний. Об этом ИА «24.kg» сообщил Адиль Турдукулов.

По его словам, судья принял решение в ответ на ходатайство адвокатов Дастана Бекешева о том, что в зале не должны присутствовать посторонние. «Все потому, что о прошлом заседании суда я написал в соцсетях и выложил фото», - сообщил Адиль Турдукулов.

Дастан Бекешев подал в суд на Мавляна Аскарбекова за его посты в социальных сетях. Активист заявил, что этого не было. Более того, обещал в суде доказать, что это депутат оскорблял его.

По словам Дастана Бекешева, два местных интернет-издания, перепечатавшие сообщение гражданского активиста, принесли ему официальные извинения, и теперь в качестве ответчика идет только сам активист.

«Там не только мое исковое заявление, но и заявление Кыргызского общества слепых и глухих. Мавлян Аскарбеков оскорбил не только меня, но и руководство общества, обвинив в мошенничестве и прочих преступлениях. Пусть теперь докажет в суде, что мы являемся преступниками», - подчеркивал Дастан Бекешев.