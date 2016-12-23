МЧС рекомендует водителям воздержаться от поездок по горным дорогам

МЧС КР рекомендует водителям воздержаться от поездок по горным автодорогам без острой необходимости. Об этом написала пресс-служба ведомства.

По ее данным, на автодороге Бишкек - Ош лавины сошли в четырех местах: на 226-м и 198-м километрах и дважды - на 224-м.

Как сообщается, дорожники расчищают трассу.

В связи со сходом лавин 23 декабря с 10.00 введено ограничение проезда с поста «Сосновка» (Чуйская область, Жайылский район), на постах «Арал» (Джалал-Абадская область, Токтогульский район), «ДЭУ» (город Кара-Куль Джалал-Абадской области).

23-24 декабря в связи с осадками в горных районах ожидаются сход лавин и снежные заносы, накат и гололедные явления на автодорогах: Бишкек - Ош (перевал Тоо-Ашуу - 121- 138 километры , Ала-Бель, ущелье Чычкан - 198- 265 км ), Мырза-Аке - Кара-Кульджа - Алайкуу (65- 90 км ), Ала-Бука - Каныш-Кыя (65- 90 км ), Каныш-Кыя - Кызыл-Адыр (75- 82 км ), Красная Горка - Ак-Таш (1- 4 км ), Нарын - Казарман (на участке Ийри-Суу - 42- 44 км , перевал Кара-Кая - 67- 94 км ), Каракол - Энильчек (Чон-Ашуу - 45- 92 км ) и Барскоон - Ак-Шыйрак (перевал Сары-Мойнок и Суек - 60- 68 километры ).

По данным ведомства, на горных автодорогах в Чуйской, Таласской, Джалал-Абадской областях развернуты пункты обогрева. На местах управления МЧС Баткенской, Нарынской, Иссык-Кульской, Ошской областей и городов Бишкека и Оша проводят среди населения разъяснительную работу об угрозе схода снежных лавин.