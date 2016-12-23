Народное видео. Уборка снега в Бишкеке

Вот уже два дня в Бишкеке идет снег, создавая новогоднее настроение у горожан и дополнительную работу для сотрудников муниципального предприятия «Тазалык».

Для более эффективной работы на линии работают 28 снегоуборочных машин. Тротуары и дороги расчищают 20 работников дорожно-эксплуатационного управления и 510 дворников.

Пользователь Азамат Эркимбаев снял, как работники «Тазалыка» строем чистят площадь Победы в Бишкеке. Видео получилось очень забавным.

Присылайте свои видео на наш номер вWhatsAppилиViber:0555 312 024.



Отметим, мэрия Бишкека просит горожан отправлять заявки с фотографиями по уборке мусора и наледи, а также заломов веток в общественных местах на номера телефонов через приложение WhatsApp:

Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557 997 927;

Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554 955 509;

Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) - 0558 336 640;