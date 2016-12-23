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Народное видео. Уборка снега в Бишкеке

23/12/16 11:57, Бишкек – ИА «24.kg»

Вот уже два дня в Бишкеке идет снег, создавая новогоднее настроение у горожан и дополнительную работу для сотрудников муниципального предприятия «Тазалык».

 

Для более эффективной работы на линии работают 28 снегоуборочных машин. Тротуары и дороги расчищают 20 работников дорожно-эксплуатационного управления и 510 дворников.

 

Пользователь Азамат Эркимбаев снял, как работники «Тазалыка» строем чистят площадь Победы в Бишкеке. Видео получилось очень забавным.

 

 

Присылайте свои видео на наш номер вWhatsAppилиViber:0555 312 024.

Отметим, мэрия Бишкека просит горожан отправлять заявки с фотографиями по уборке мусора и наледи, а также заломов веток в общественных местах на номера телефонов через приложение WhatsApp:

 

  • Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557 997 927; 
  • Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554 955 509; 
  • Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) - 0558 336 640; 
  • Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) - 0555 447 154.

URL: http://_/obschestvo/42233/

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