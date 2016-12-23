Народное видео. Уборка снега в Бишкеке

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Вот уже два дня в Бишкеке идет снег, создавая новогоднее настроение у горожан и дополнительную работу для сотрудников муниципального предприятия «Тазалык».
Для более эффективной работы на линии работают 28 снегоуборочных машин. Тротуары и дороги расчищают 20 работников дорожно-эксплуатационного управления и 510 дворников.
Пользователь Азамат Эркимбаев снял, как работники «Тазалыка» строем чистят площадь Победы в Бишкеке. Видео получилось очень забавным.
Присылайте свои видео на наш номер вWhatsAppилиViber:0555 312 024.
Отметим, мэрия Бишкека просит горожан отправлять заявки с фотографиями по уборке мусора и наледи, а также заломов веток в общественных местах на номера телефонов через приложение WhatsApp:
URL: http://_/obschestvo/42233/