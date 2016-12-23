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Водитель катался по терминалу аэропорта Казани. Его не могли остановить

23/12/16 11:45, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

В Сети появилось видео с камер наблюдения, где видно, как автомобиль ездит по терминалу казанского аэропорта, а сотрудники ГИБДД преследуют его пешком и пытаются остановить руками.

 

В итоге машина пробила стеклянную стену и выехала на улицу, где полицейские и задержали мужчину.

 

 

Инцидент произошел вечером 21 декабря. По данным полицейских, водитель был под воздействием наркотиков. За рулем машины находился 40-летний Руслан Нуртдинов, бывший следователь УВД из Набережных Челнов. Сейчас он работает в охранном бизнесе.

 

Суд арестовал его на 15 суток за хранение наркотиков. Кроме того, на него завели два уголовных дела: за нападение на полицейских и причинение вреда чужому имуществу. Аэропорт оценил ущерб в шесть миллионов рублей.

 

О наказании для сотрудников полиции и службы безопасности аэропорта, которые допустили, что по терминалу как минимум пять минут ездил автомобиль, не сообщается.

URL: http://_/obschestvo/42231/

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