RSS
facebookfacebookgoogale+
Алмазбек Атамбаев. Самые запомнившиеся цитаты
Старые лидеры новой оппозиции. В цитатах и действиях
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 24 декабря 2016 года. Суббота. Бишкекское время 16:30
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Погода на выходные: в Кыргызстане 24-25 декабря без осадков

23/12/16 16:13, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

На всей территории Кыргызстана 24 и 25 декабря осадков не ожидается, сообщило Агентство по гидрометеорологии.

 

В Бишкеке температура воздуха в субботу опустится ночью до -12 градусов, а днем до -7. В воскресенье днем будет теплее – до +1. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

 

В Оше, Джалал-Абаде и Баткене 24-25 декабря ночью -9…-6, днем до +3 градусов.

 

В Нарынской области в выходные ожидается -23…-18 градусов ночью и -15…-10 днем.

 

В Иссык-Кульской области температура воздуха ночью опустится до -9, днем будет около 0, в Таласской -11…-6 и -7…-2 соответственно.

URL: http://_/obschestvo/42226/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ