Погода на выходные: в Кыргызстане 24-25 декабря без осадков

На всей территории Кыргызстана 24 и 25 декабря осадков не ожидается, сообщило Агентство по гидрометеорологии.

В Бишкеке температура воздуха в субботу опустится ночью до -12 градусов, а днем до -7. В воскресенье днем будет теплее – до +1. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный, 4- 9 метров в секунду.

В Оше, Джалал-Абаде и Баткене 24-25 декабря ночью -9…-6, днем до +3 градусов.

В Нарынской области в выходные ожидается -23…-18 градусов ночью и -15…-10 днем.

В Иссык-Кульской области температура воздуха ночью опустится до -9, днем будет около 0, в Таласской -11…-6 и -7…-2 соответственно.