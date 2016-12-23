Погода на выходные: в Кыргызстане 24-25 декабря без осадков

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На всей территории Кыргызстана 24 и 25 декабря осадков не ожидается, сообщило Агентство по гидрометеорологии.
В Бишкеке температура воздуха в субботу опустится ночью до -12 градусов, а днем до -7. В воскресенье днем будет теплее – до +1. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный, 4-
В Оше, Джалал-Абаде и Баткене 24-25 декабря ночью -9…-6, днем до +3 градусов.
В Нарынской области в выходные ожидается -23…-18 градусов ночью и -15…-10 днем.
В Иссык-Кульской области температура воздуха ночью опустится до -9, днем будет около 0, в Таласской -11…-6 и -7…-2 соответственно.
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