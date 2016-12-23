Немецкие врачи провели в Бишкеке восстановительные операции ожоговым больным

Восемь врачей из Германии прибыли в Кыргызстан, чтобы оказать практическую и консультативную помощь в лечении ожоговых больных. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, медики осмотрели 130 пациентов, из них отобрали 40, которым проведены реконструктивно-восстановительные операции. Оставшиеся 90 человек получили консервативную помощь.

Пациенты выражают благодарность врачам из Германии и сотрудникам ожогового отделения Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии.

По данным мэрии, обмен специалистами между КР и ФРГ в области комбустиологии практикуется с 2002 года.

Комбустиология - сравнительно молодая отрасль медицины, изучающая тяжелые ожоговые поражения и связанные с ними патологические состояния, в частности, ожоговый шок, а также методы лечения таких состояний.