Отец насиловал дочерей. Чиновники утверждают, что отреагировали вовремя

Управление социального развития (УСР) Кеминского района Чуйской области уточняет информацию о двух маленьких девочках, которых насиловал отец.

Накануне в аппарате омбудсмена сообщали, что факты неоднократного сексуального насилия со стороны отца были известны бабушке и дедушке еще с 2013 года.

«Бабушка девочек сама обратилась в РОВД с заявлением на своего сына 8 ноября 2016 года. В тот же день отец девочек был допрошен в присутствии начальника и сотрудников УСР Кеминского района. После сотрудники УСР сопроводили девочек в больницу на экспертизу и провели беседу с ними и их тетей», - говорится в сообщении.

Отдел по защите семьи и детей сразу разработал индивидуальный план. И уже на следующий день после обращения бабушки девочек записали на прием к психологу в Центр помощи детям.

По словам бабушки, младшую девочку мать в мае отправила на маршрутке к отцу и после этого ни разу не навестила. Во время подворового обследования социальным работником аыйл окмоту этой семьи для постановки на учет бабушка заверила, что девочка проживает с ней временно.

В настоящее время УСР активно разыскивает мать детей. Кроме того, одному ребенку было сделано свидетельство о рождении.

«Прокуратура района подала исковое заявление в суд о лишении родительских прав. И только спустя месяц семью посетили сотрудники института омбудсмена», - подчеркивают в пресс-службе Минсоцразвития.

В управлении отмечают, что вся работа проводилась в рамках статьи 20 Закона «О социально-правовой защите от насилия в семье». Она гласит, что при оказании социально-правовой помощи пострадавшим от семейного насилия вся полученная информация относительно состояния здоровья, условий жизни и другая, относящаяся к личной тайне либо к частной жизни, охраняется законом.

«Лица, которым в силу служебного положения стала известна конфиденциальная информация о семье, в которой произошло насилие, или в отношении отдельных ее членов, полученная в ходе оказания социально-правовой защиты, не имеют права распространять ее, кроме случаев, предусмотренных законом», - подчеркивают в ведомстве.

«Соответственно, распространение данной информации могло и до сих пор может навредить как самим девочкам, так и всей семье, включая брата девочек», - говорится в сообщении.