В Китае построили 34-метрового снеговика

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На ежегодной выставке скульптур из снега, которая в 34-й раз проводится в китайском городе Харбине, соорудили снеговика высотой
На видео с мероприятия, опубликованном на сервисе Newsflare, также можно увидеть снежного дракона, замок, гигантскую снежинку и несколько башен. Для возведения скульптур потребовалось 120 тысяч кубометров снега.
URL: http://_/obschestvo/42213/