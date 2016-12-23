RSS
facebookfacebookgoogale+
Кара жорго - шейк и брейк в одном флаконе
Путешествие кыргызов по Алтаю
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 23 декабря 2016 года. Пятница. Бишкекское время 08:19
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Агрессивный водитель маршрутки пытался помешать сотрудникам УПМ оформить протокол о нарушении

23/12/16 08:03, Бишкек – ИА «24.kg»

В Интернете появилось видео, на котором агрессивный водитель маршрутки в Бишкеке пытается помешать сотрудникам Управления патрульной милиции оформить протокол о нарушении ПДД.

 

Остановили мужчину на пересечении проспекта Чуй и улицы Тоголока молдо. На записи видно, что не только водитель, но и пассажиры маршрутки ведут себя агрессивно – все они требовали отдать документы водителю и отпустить его.

 

Сотрудники УПМ неоднократно пытаются объяснить, за какое именно нарушение остановили мужчину. Однако тот в резкой форме требует отдать изъятые права. Мужчина хватает сотрудников УПМ за руки, пытается выхватить протокол и права.

 

 

Присылайте свои видео на наш номер в WhatsApp или Viber 0555 312 024.

 

URL: http://_/obschestvo/42205/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ