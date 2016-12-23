ДУМК запретил проведение обряда нике с несовершеннолетними

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Духовное управление мусульман Кыргызстана запретило совершать обряд нике с лицами, не достигшими совершеннолетия. Об этом сообщается на официальном сайте ДУМК.
По его данным, приказ №410 муфтия КР Максатбека ажи Токтомушева принят на основании изменений, внесенных в Семейный и Уголовный кодексы КР.
Как сообщается, приказ доведен до структурных подразделений ДУМК, районных хатибиятов, всех имамов, преподавателей религиозных учебных заведений.
В приказе отмечено, что ДУМК не несет ответственности за действия молдо, которые ведут свою деятельность без официального разрешения ведомства.
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