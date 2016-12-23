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В Кыргызстане криминальный авторитет Сакал получил 17 лет тюрьмы

23/12/16 06:03, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Первомайский районный суд Бишкека накануне огласил приговор по делу Улана Токтосунова по кличке Сакал, которого обвиняют в организации убийства криминального авторитета Дамира Сапарбекова.

 

Вместе с ним по делу проходит Жыпарбек Алиев. Он получил 18 лет лишения свободы.

 

Дастана Таштанбекова приговорили к четырем годам. Однако суд засчитал ему один день в СИЗО за три в колонии-поселении. Поэтому после того, как приговор вступит в силу, Дастан Таштанбеков выйдет на свободу.

 

Адвокаты подсудимых намерены обжаловать приговор.

 

В мае 2015 года Улана Токтосунова объявили в межгосударственный розыск по делу об убийстве члена ОПГ Камчи Кольбаева – Дамира Сапарбекова. Преступление произошло на почве криминальных разборок. Уголовное дело возбуждено по статье 97 «Убийство» УК КР. До взятия под стражу Улан Токтосунов скрывался в Турции.

URL: http://_/obschestvo/42181/

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