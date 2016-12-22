Член ЦИК признала референдум состоявшимся, но с несколькими замечаниями

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Член ЦИК Гульнара Джурабаева признала референдум по внесению изменений в Конституцию КР состоявшимся, но выразила особое мнение, сказав, что голосование сопровождалось нарушениями, и поэтому не признала озвученные результаты.
По ее словам, было несколько явных недостатков при проведении всенародного голосования:
- неравный доступ группы «против» к телевизионным и печатным СМИ;
- принуждение студентов голосовать на референдуме;
- контроль волеизъявления избирателей, когда отметки маркерами просвечивались через бюллетени.
Член ЦИК отметила, что население было «не заинтересовано принимать участие в референдуме, если бы не выборы в местные кенеши».
По ее словам, нельзя считать результаты голосования по референдуму бесспорными.
Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова сообщила, что это мнение будет рассмотрено на заседании.
URL: http://_/obschestvo/42180/