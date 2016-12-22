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Член ЦИК признала референдум состоявшимся, но с несколькими замечаниями

22/12/16 16:36, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Член ЦИК Гульнара Джурабаева признала референдум по внесению изменений в Конституцию КР состоявшимся, но выразила особое мнение, сказав, что голосование сопровождалось нарушениями, и поэтому не признала озвученные результаты.

 

По ее словам, было несколько явных недостатков при проведении всенародного голосования:

 

- неравный доступ группы «против» к телевизионным и печатным СМИ;

 

- принуждение студентов голосовать на референдуме;

 

- контроль волеизъявления избирателей, когда отметки маркерами просвечивались через бюллетени.

 

Член ЦИК отметила, что население было «не заинтересовано принимать участие в референдуме, если бы не выборы в местные кенеши».

 

По ее словам, нельзя считать результаты голосования по референдуму бесспорными. 

 

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова сообщила, что это мнение будет рассмотрено на заседании.

URL: http://_/obschestvo/42180/

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