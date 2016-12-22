В Кыргызстане ЦИК подвел итоги всенародного референдума

Сегодня на своем заседании ЦИК подвел итоги всенародного референдума, который прошел 11 декабря.

По информации заместителя председателя ЦИК Абдыжапара Бекматова, за изменения в Конституцию КР проголосовали 948 тысяч 185 человек (79,6 процента участников референдума), против – 185 тысяч 140 человек (15,4 процента(.

Всего участие в референдуме приняли 1 миллион 190 тысяч 855 избирателей.

Референдум признан состоявшимся.