Зачем женщинам спортзал, если у них есть дети?

Фитнес-гуру и популярный блогер, а также мама четырех сыновей Дженнифер Гельман демонстрирует, как эффективно можно поддерживать форму, не выходя из дома.

Как пишет The Daily Mail, 40-летняя уроженка Калифорнии, сейчас живущая с мужем и детьми в Азербайджане, уже давно призывает мам активно привлекать детей в качестве «тренажеров» и сочетать домашние обязанности с упражнениями. Дженнифер – сама ходячая реклама своего метода. Она стройна, мускулиста, подтянута. По внешнему виду Дженнифер невозможно сказать, что она – мама четырех детей: 8-летнего Этана, 6-летнего Адама, 4-летнего Макса и 2-летнего Гэвина.

У Дженнифер в Facebook почти 11 тысяч подписчиков. Там она регулярно выкладывает видео, демонстрирующие, как можно тренироваться дома, используя подручные средства в виде детей и их игрушек. «Кому нужен спортзал, если по всему дому валяются игрушечные грузовички?» – спрашивает Дженнифер и показывает, какие упражнения можно делать, если поставить ноги на машинки, да еще и посадить ребенка на живот или спину. «Если у вас, как и у меня, весь дом завален игрушками, уже одна их уборка – прекрасное средство для укрепления мышц спины», – говорит она.

Судя по всему, самое любимое место тренировок у Дженнифер – кухня. Там она с удовольствием делает стойки, упражнения для пресса, приседания и отжимания, пока на плите и в духовке готовится обед. В своем недавнем 15-секундном ролике Дженнифер показывает, как можно сочетать приготовление праздничных блюд с заботой о себе: пока сыновья раскатывают тесто и лепят печенье, их мама без устали делает упражнения.

«Физическая активность не только поддерживает мое здоровье, она дает мне силу, уверенность и энергию, чтобы справляться с моими материнскими обязанностями, помогает оставаться в здравом уме и с юмором воспринимать все это безумие», – говорит Дженнифер.