Сегодня в рубрике «Официально»

Сообщает пресс-служба президента КР:

- подписан закон о Национальном банке КР, банках и банковской деятельности;

- подписан закон о внесении изменений в Закон «Об основах социального обслуживания населения в Кыргызской Республики».

Окмотпресс: Подписаны распоряжения, постановления:

- об освобождении Мэлиса Мамбетжанова от исполнения обязанностей председателя Фонда по управлению государственным имуществом;

- об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром и сигареты без фильтра;

- о присуждении премий Кыргызской Республики по качеству за 2016 год;

- о признании утратившими силу некоторых решений правительства КР;

- об объявлении полномочному представителю правительства в Чуйской области Бактыбеку Кудайбергенову замечание.