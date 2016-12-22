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ЦИК вынес пять предупреждений СМИ за время предвыборной агитации

22/12/16 14:33, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

За время предвыборной агитации Центризбирком вынес средствам массовой информации пять предупреждений о недопустимости нарушения правил. Об этом сообщили сегодня на заседании ЦИК.

 

Отмечено, что за этот же период в правоохранительные органы направили четыре обращения для принятия мер. Одно заявление по поводу недостатка списков избирателей - в ГРС.

 

По двум заявлениям ЦИК сделал обращение к руководству вузов о содействии группам «за» и «против» референдума в организации встреч с избирателями.

 

Член ЦИК Гульнара Джурабаева добавила, что в одной жалобе предлагали поставить вопрос о служебном соответствии ведущего программы НТС, в другой – снять с должности гендиректора ОТРК Илима Карыпбекова. Также просили провести контент-анализ.

 

Отмечено, что все жалобы рассмотрены и решения вынесены. 

 

Срок подачи заявлений уже прошел.

URL: http://_/obschestvo/42166/

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