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ЦИК признал недействительными итоги референдума на 18 участках

22/12/16 14:33, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Сегодня на заседании Центризбирком признал недействительными итоги референдума на 18 участках.

 

Решениями ТИК итоги признаны недействительными на участках №№ 5285, 5290, 5291, 5317, 5560, 5389, 5391, 5392, 5398, 5399, 5452, 5057, 2007 и других.

 

Отметим, что ЦИК планировал сегодня объявить официальные итоги референдума. Однако сейчас объявлен перерыв, чтобы пересчитать все голоса «за» и «против» за вычетом данных по 18 участкам.

 

Напомним, 11 декабря в Кыргызстане состоялся референдум по внесению изменений в Конституцию. Явка составила 42 процента, около 80 процентов проголосовавших поддержали поправки в Основной закон.

URL: http://_/obschestvo/42165/

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