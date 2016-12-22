Кандидаты в депутаты пожаловались в ЦИК на пьяных сотрудников айыл окмоту

Сегодня на заседании Центризбиркома рассмотрели жалобу кандидатов в депутаты М.Коваленко, Б.Асакеевой и К.Ибраимкулова относительно протокола Аламудунской ТИК от 13 декабря.

Как сообщил член рабочей группы по рассмотрению жалоб участников выборного процесса Николай Дружинин, эти кандидаты просили признать недействительными итоги выборов по участковым избирательным участкам №№ 7181 и 7182.

«Заявители указали на ряд доводов. По их данным, члены УИК являются действующими муниципальными сотрудниками Аламудунского айыльного аймака (ведущий специалист, паспортист и другие). Председатель УИК сидела возле кабины для голосования и на неоднократные замечания не реагировала. Замглавы айыльного аймака лично руководил избирательным процессом, по мнению заявителей. Во время выборов сотрудники айыл окмоту употребляли спиртные напитки. Один из кандидатов в депутаты у входа в УИК предлагал избирателям употребить спиртные напитки», - перечислил Николай Дружинин.

«Рабочая группа установила, что перечисленные доводы не имеют под собой доказательной базы о нарушениях и их влиянии на итоги голосования либо на волеизъявление граждан», - добавил он.

«Никаких актов нет. Это просто разговор возмущенных кандидатов, которые не прошли в кенеш. Эмоции и чувства», - заметил один из членов ЦИК Бахтияр Кадыров.

В удовлетворении просьбы заявителям отказали.