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В рядах ИГИЛ воюют 860 кыргызстанцев

22/12/16 11:58, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В рядах ИГИЛ воюют 860 граждан Кыргызстана, в том числе 180 женщин. Об этом на круглом столе о религиозной ситуации в КР рассказала эксперт по международным отношениям Чынара Эсенгул.

 

По ее словам, в настоящее время экстремистские организации в Сирии не приглашают граждан других стран воевать на их стороне.

 

«Они говорят, что ловить там нечего, и предлагают устраивать террористические акты у себя в странах», - сказала эксперт.

 

Как отметила Чынара Эсенгул, подтверждением тому являются теракты в странах Европы, в Турции, и предположила, что их количество может только увеличиться.

URL: http://_/obschestvo/42148/

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