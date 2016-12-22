В рядах ИГИЛ воюют 860 кыргызстанцев

В рядах ИГИЛ воюют 860 граждан Кыргызстана, в том числе 180 женщин. Об этом на круглом столе о религиозной ситуации в КР рассказала эксперт по международным отношениям Чынара Эсенгул.

По ее словам, в настоящее время экстремистские организации в Сирии не приглашают граждан других стран воевать на их стороне.

«Они говорят, что ловить там нечего, и предлагают устраивать террористические акты у себя в странах», - сказала эксперт.

Как отметила Чынара Эсенгул, подтверждением тому являются теракты в странах Европы, в Турции, и предположила, что их количество может только увеличиться.