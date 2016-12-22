Отец насиловал дочерей. Правозащитники взяли дело на контроль

Омбудсмен КР взял на контроль дело об изнасиловании девочек своим отцом. Об этом сообщила его пресс-служба.

По ее данным, на имя уполномоченного по правам человека в КР Кубата Оторбаева поступила информация от профильного комитета парламента о том, что в одном из сел Чуйской области выявлена семья, где две несовершеннолетние девочки подвергались сексуальному насилию со стороны отца.

Сотрудники аппарата омбудсмена выехали на место совместно с тетей девочек (двоюродной сестрой обвиняемого), а также посетили райгосадминистрацию, отдел внутренних дел и Управление социального развития.

Стало известно, что 4 ноября обвиняемого арестовали, и в настоящее время он находится в СИЗО Бишкека. В доме остались его мать с тремя внуками (2004, 2005 и 2009 годов рождения). Мальчик учится в 7-м классе, старшая девочка - в 5-м, а младшая не ходит в школу.

По рассказу их родственников, все дети рождены одной матерью. Она подбросила их бабушке и живет отдельно. Ее семейное и социальное положение неизвестны. Старшие дети открыты к диалогу, младшая же была замкнута и все время молчала. Дети проживали с бабушкой по линии отца, не являющейся их законным опекуном. Она отказалась отправить девочек в реабилитационный центр для проведения с ними квалифицированной работы.

Сотрудники института омбудсмена отметили крайне неудовлетворительную работу райотдела по защите семьи и детей (ОЗСД).

До сегодняшнего дня детям не оказывали психологическую и иную помощь, хотя такие рекомендации давались.

«Со слов начальника Управления соцразвития, дело держали в тайне и не отправляли на рассмотрение в комиссию по делам детей. Это говорит об отсутствии работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации», - констатируют правозащитники.

«Согласно информации ОВД, возбуждено уголовное дело, проведена экспертиза и в заключении указано, что у старшей дочери обвиняемого имеются рубцы в области заднего прохода. Сотрудники ОЗСД не сопровождали девочек во время проведения двух судебно-медицинских экспертиз. Имеется видеозапись беседы сотрудников ОЗСД с девочками, где они подтверждают факт изнасилования. По информации психолога Центра по работе с детьми, старшая девочка подтвердила факты неоднократного сексуального насилия со стороны отца и то, что это было известно бабушке и дедушке. Дедушка умер еще в 2013 году, следовательно, она подвергалась сексуальному насилию более трех лет», - говорится в сообщении.

«Из-за отсутствия документов о рождении у младшей девочки не принимались меры по социальному, медицинскому и иному обслуживанию. Сложилось впечатление, что никто из членов семьи не был заинтересован в защите детей от насильника, хотели скрыть информацию о самом насилии и содержали детей только для домашней работы», - констатируют в аппарате омбудсмена.

В настоящее время дело находится на контроле у Кубата Оторбаева.

Институт омбудсмена совместно с комитетом Жогорку Кенеша и неправительственными организациями работают над обеспечением детей условиями безопасного проживания и привлечением виновных лиц к уголовной и административной ответственности.